アイドルグループ「ＳｎｏｗＭａｎ」の佐久間大介（３２）が１４日、自身の「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。人気漫画「推しの子」の完結を受けてコメントした。同作は赤坂アカ・横槍メンゴによる青年漫画。アニメ化もされ、ＹＯＡＳＯＢＩによる主題歌「アイドル」が大ヒットした。２８日からは実写ドラマの配信が開始するなど、マルチに展開する人気作だ。１４日発売の「週刊ヤングジャンプ」にて約４年半の連載に幕を下ろ