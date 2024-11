今年5月にデビュー13周年を迎えたBOYFRIEND(BF)のメンバー、ヒョンソン・ジョンミン・クァンミンの3人が、11月20日から24日までの5日間、東京・新宿のFC LIVE TOKYOにて「2024 BOYFRIEND HYUNSEONG×JEONGMIN×KWANGMIN LIVE IN JAPAN " HEAVEN "」全5公演を開催する。彼らは今年の1月、韓国・ソウルで「2024 BF FAN CONCERT ALL DAY PARTY」を開催した。その翌週から東京で「2024 BF LIVE IN JAPAN NEW CHAPTER」全38公演を行い