『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』（以下『ヒプマイ』）。が、7ヶ月連続でディビジョン別CDをリリースしている。その中から、11月13日にナゴヤ・ディビジョンBad Ass Templeの「.Bad Ass Temple」がリリースされた。◆撮り下ろし写真「.Bad Ass Temple」に収録されるのは、波羅夷 空却（CV葉山翔太）が歌う「終端」、四十物 十四（CV榊原優希）が歌う「Continued」、天国 獄（CV竹内栄治）が歌う「Heartache」の3曲。さ