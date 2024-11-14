いわゆる「103万円の壁」をめぐり、先ほど、自民党と国民民主党の協議が行われ、税制に関する実務者協議を公明党とあわせた3党で来週行うことを決めました。一方、大幅な減収となる地方自治体からは反発の声もあがっています。きょう、自民党と公明党はそれぞれ、国民民主党との協議に臨み、3党での税制に関する実務者協議を来週にもスタートさせる方針で一致しました。国民民主党古川元久 税調会長「次回の3党でやるときに