元神奈川県知事で日本維新の会の松沢成文参院議員が１４日、都内で記者会見を開き、同党代表選（１７日告示、１２月１日投開票）への出馬を正式に表明した。公約に皇居を関西に移転する関西奠都（てんと）と首相公選制の導入を掲げるだけでなく、政治家の世襲制限も提起した。すでに出馬の意欲を明かしていた松沢氏はこの日、推薦人となる国会議員らとともに記者会見に臨んだ。松沢氏は維新が大阪都構想の次に目指すものが分か