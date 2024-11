BRAHMANが11月4日に神奈川・横浜BUNTAIで開催したワンマンライブ「六梵全書 Six full albums of all songs」。音楽評論家の小野島大によるライブレポートをお届けする。【ライブ写真】「六梵全書 Six full albums of all songs」(計10点)いやあ恐れ入った。恐れ入りました。結成30周年、ほとんどメンバー・チェンジもなく、一度も現役第一線から脱落することなくコンスタントに活動を続けてきたバンドが、集大成のライブをやる。