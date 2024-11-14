いわゆる年収「103万円の壁」について、9割近い企業が引き上げや撤廃といった見直しを求めていることが明らかになりました。【映像】「年収103万円の壁」についてのアンケートと企業の回答（帝国データバンク）帝国データバンクによりますと、企業約1700社にいわゆる年収「103万円の壁」について尋ねたところ、67.8％の企業が103万円の引き上げに「賛成」と答えました。壁自体を「撤廃すべき」と答えた企業も21.9％にのぼり、