バドミントンの熊本マスターズ第3日は14日、熊本県立総合体育館で各種目の2回戦が行われ、シングルスのパリ五輪代表勢で女子の山口茜（再春館製薬所）、大堀彩（トナミ運輸）がストレート勝ちで準々決勝に進んだ。男子の奈良岡功大（NTT東日本）は2―0でフランス選手を退けた。ダブルスでは女子でパリ五輪銅メダルの志田千陽、松山奈未組（再春館製薬所）が2―0で五十嵐有紗（BIPROGY）桜本絢子（ヨネックス）組を下した。福島