俳優・間瀬翔太が12日に自身のアメブロ更新。自身の難病や疾患が子どもに遺伝しないか不安に思っていることを明かした。【映像】10万人に1人の難病を患う間瀬翔太（複数カット）この日、間瀬は「つい最近、また病院で年に2回の経過観察MRI撮影がありました」とMRI検査を受けたことを明かし「結果はまだ分からないんですが、今回はパニック発作も無く無事に終了出来ました」と報告。「受ける前にわざとあまり眠らないで行って、
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