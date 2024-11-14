大人顔負けの知識を持つ子どもの“博士ちゃん”から、サンドウィッチマンと芦田愛菜がさまざまなことを学んでいくバラエティー番組『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』（テレビ朝日系）。11月9日放送回では、“仏像博士ちゃん”が登場。用水路の中にあるお地蔵さんが紹介された。【映像】「夜に見たら眠れない」用水路の中にあるお地蔵様今回登場したのは、仏像博士こと佐藤新くん（11歳）。新くんが「夜見たら眠れ