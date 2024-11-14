本格的な冬の到来を前に、大分県大分市で14日、高速道路の除雪作業などを行う車両の出動式が行われました。 「雪氷車両」 NEXCO西日本は冬場の高速道路の安全を確保しようと、「雪氷車両」と呼ばれる作業用の車で除雪をしたり、凍結防止剤をまいています。 凍結防止剤をまくデモンストレーション 本格的な冬の到来を前に大分市の大分高速道路事務所で14日、「雪氷車両」の出動式が行われ