かまいたち（山内健司、濱家隆一）が“ガチ”でいろいろなことに挑戦する『かまいガチ』。11月13日（水）の同番組では、企画「居酒屋の事は俺が一番分かってんねん」の第3弾が放送された。【映像】「死んだと思った」かまいたち濱家、絶体絶命のピンチ！先輩の神業に救われ…飲み好きの芸人が集まり、人気の居酒屋を舞台に「居酒屋あるあるクイズ」で競い合うこの企画。今回は見取り図・リリー、とにかく明るい安村、オズワルド・