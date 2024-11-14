県内の最新の新型コロナウイルスの感染者数は県全体で214人と3週連続で増加しました。県内はまだ流行期に入っていませんがインフルエンザの患者数も増加していて、県は対策を呼びかけています。県が定点とする51の医療機関で10日までの1週間に確認された新型コロナウイルスの感染者数は前の週より30人増え、214人でした。増加は3週連続で、地域別では大館、能代、秋田市、大仙、横手の各保健所管内で増加しています。同じ施設内で1