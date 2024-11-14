ＲｅＹｕｕＪａｐａｎ [東証Ｓ] が11月14日大引け後(17:45)に業績修正を発表。24年10月期の経常損益(非連結)を従来予想の4200万円の黒字→7600万円の赤字(前の期は2億0400万円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の経常損益も従来予想の5800万円の黒字→6000万円の赤字(前年同期は1億4100万円の赤字)に減額し、一転して赤