TVアニメ『らんま1/2』第7話の場面写真が公開された。 参考：山口勝平の“キザ”キャラの魅力とは？『らんま1/2』と『ジャンプ』作品との比較から考察 『うる星やつら』『めぞん一刻』『犬夜叉』『境界のRINNE』『MAO』で知られる高橋留美子が、『週刊少年サンデー』1987年36号から1996年12号で連載した格闘ラブコメディーを新たにアニメ化した本作。 物語は、中国で修行していた父・早乙女玄馬とその息子