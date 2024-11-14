■ドル円終値の推移 レンジ前日比 １１月１４日１５５円８３～８５銭（△０．７３） １１月１３日１５５円１０～１２銭（△１．２９） １１月１２日１５３円８１～８３銭（△０．１８） １１月１１日１５３円６３～６５銭（△１．００） １１月０８日１５２円６