日銀が１４日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５５円８３～８５銭と前日に比べ７３銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１６４円４１～４５銭と同３銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．０５５０～５１ドルと同０．００５２ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS