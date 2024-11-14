コクヨは11月13日に、文具のプロである同社のステーショナリー事業の社員を対象に実施した、「今年自分で買った“No.1”に良かった文具」、および人との交流が増える年末年始の時期に合わせて実施した「ギフトに贈りたいコクヨ文具」の結果を発表した。どちらの調査も、10月29日〜11月1日の期間に行われている。「今年自分で買った“No.1”に良かった文具」1位は「洗えるハサミ〈サクサ〉（キッチン・食洗機対応）」●ギフトに贈