銀座山形屋 [東証Ｓ] が11月14日大引け後(17:30)に配当修正を発表。従来30円としていた25年3月期の期末一括配当を見送る方針とした。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、本日開催の当社取締役会において、本株式併合を実施するため、本臨時株主総会において、本株式併合について付議することを決議しました。なお、当該取締役会決議は、本株式併合により当社株式が上場廃止になる予定であること