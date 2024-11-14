日本ラグビー協会は14日、国際テストマッチ「リポビタンDツアー2024」ウルグアイ戦（16日、フランス・シャンベリー）の日本代表登録メンバーを発表した。SO立川理道主将（34＝東京ベイ）が9日のフランス戦で脚を負傷して欧州遠征から離脱。その試合で後半途中から出場した松永拓朗（26＝BL東京）が、日本代表として初めて先発SOを担うことになった。また、立川に代わるゲームキャプテンはSH斎藤直人（27＝トゥールーズ）が務め