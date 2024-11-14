Image: Xiaomi Xiaomiから、スマートバンドの新モデル「Xiaomi Smart Band 9 Active」が、本日（11月14日）発売です。以前から、ギズモードでは「こういうのでいい」「これで十分」と、ヘルストラッキングとしてXiaomiのスマートバンドを推してきました。今回のSmart Band 9 Activeでは今までの「これで十分」を更新してきました。だって、そもそも価格が2980円ですから。このご時世、前モデ