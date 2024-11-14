大相撲九州場所５日目（１４日・福岡国際センター）――３大関は安泰。豊昇龍は若隆景を小手投げで裏返し、初日から５連勝。前日に土がついた大の里は熱海富士を押し出して連敗を免れ、４勝目。琴桜も宇良を押し出して４勝目を挙げた。関脇霧島は王鵬に引き落とされて５連敗。関脇大栄翔は小結正代を一気に押し出して白星先行。正代は４敗。小結若元春は平戸海に押し出され２敗。平幕の５連勝は隆の勝、阿武剋。