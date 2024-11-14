三菱ＵＦＪ銀行は１２月から、全国の支店やデータセンターなど約２００施設での電気の使用傾向をＡＩ（人工知能）で分析し、使用量削減を行員に促す取り組みを始める。自動車販売店などでは導入例があるが、金融機関が本格的に取り組むのは初めて。新電力大手エネットによるスマートメーター（次世代電力計）を基に使用データを可視化する。過去の使用実績や他支店の状況、気象条件などからＡＩが課題を抽出し、「空調運用」や