プロ野球・阪神は14日、ドラフトで1位指名した伊原陵人（たかと）投手と仮契約を交わしたことを明かしました。伊原投手は智弁学園高校から大阪商業大学、NTT西日本と進んだ左腕。担当スカウトからは「最速150キロに迫るストレートが魅力的な本格派左腕。奪三振能力も高く、リリーバー・クローザーとしても期待がかかる。アマチュア時代から全国大会など大舞台の経験も豊富で、即戦力として期待できる投手」と紹介されていました。1