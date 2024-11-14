政府がつくった10兆円規模の大学ファンドから支援を受けられる「国際卓越研究大学」の第2期について、文部科学省は2026年度からスタートする方針を示した。14日の専門家会議で大筋で了承された。世界トップクラスの研究力をめざす卓越大の初回の公募には、東京大など10大学が応じ、東北大だけが認定された。25年度に向けて百数十億円の支援を受ける見通しだ。文科省は最終的に数校を選ぶ方針で、第2期の募集を今年度内に始める