日本司法書士会連合会は、「生活保護等社会保障制度に関するシンポジウム」をZoomにて2024年12月1日(日)に開催します。 日本司法書士会連合会「生活保護等社会保障制度に関するシンポジウム」 開催日時：令和6年12月1日(日)午後1時から午後4時まで開催方法：ZoomウェビナーによるWeb配信対象者：どなたでも参加できます。参加費：無料定員：950名申込締切：なし※定員に達し次第、お申込みを締め切らせていただ