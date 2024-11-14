【モデルプレス＝2024/11/14】ONE N’ ONLYの沢村玲、関哲汰が、俳優の本島純政と上村謙信がW主演を務める読売テレビドラマDiVE＋（プラス）「未成年〜未熟な俺たちは不器用に進行中〜」（毎週月曜深夜※第2話は25時32分〜）の第3話に出演することがわかった。【写真】本島純政＆上村謙信、2度のキス◆本島純政＆上村謙信W主演「未成年〜未熟な俺たちは不器用に進行中〜」原作は、韓国の電子コミックで全世界で643万View超えを記録