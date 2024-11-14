JAみなみ魚沼と、トノハタは、南魚沼産コシヒカリと紀州みなべ産南高梅という2大ブランドのギフトセット「つぶ傑(すぐり)」をお歳暮ギフトとして数量限定で販売中。 JAみなみ魚沼／トノハタ「つぶ傑(すぐり)」  セット内容：2024年産 南魚沼産コシヒカリ 300g(真空包装)×2袋2024年産 紀州みなべ産南高梅 80g×2個(はちみつ味・しそ漬味 各1個)商品販売価格：通常価格3,240円(税込み・送料込み)限定販売数量：1,0