京丹波は2024年10月31日(木)、2023年度に西日本で一番多く『白鹿 灘仕込』を販売したことで、辰馬本家酒造より感謝状を授与されました。 辰馬本家酒造『白鹿 灘仕込』  京丹波は2024年10月31日(木)、2023年度に西日本で一番多く『白鹿 灘仕込』を販売したことで、辰馬本家酒造より感謝状を授与されました。■感謝状について同社の運営する錦屋台村において、辰馬本家酒造株式会社様の商品「白鹿 灘仕込」を販売して