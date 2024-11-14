14日午後、TWICEのナヨンがスケジュールのため金浦（キンポ）国際空港を通じて、日本へ出国した。・TWICE ナヨン、番組MCに初挑戦！「トリックコード」が11月8日よりABEMAで配信スタート・TWICE ナヨン、2ndミニアルバム「NA」が米「ビルボード200」で7位に！2度目のトップ10入り