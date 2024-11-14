◆大相撲九州場所５日目（１４日・福岡国際センター）大関・豊昇龍（立浪）は、東前頭２枚目・若隆景（荒汐）を小手投げ、５連勝。新大関・大の里（二所ノ関）は、西前頭３枚目・熱海富士（伊勢ケ浜）を押し出し、４勝目を挙げた。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、西前頭２枚目・宇良（木瀬）を押し出し、４勝目とした。関脇・霧島（音羽山）は、東前頭筆頭・王鵬（大嶽）に突き落とされ、５敗目となった。関脇・大栄翔