俳優の駿河太郎、三船美佳がMCを務める、MBSテレビ『住人十色 〜家の数だけある、家族のカタチ〜』（毎週土曜後5：00※関西ローカル）の16日放送回では、アーチ×庭の効果で狭さ克服&家事ラクを実現した家が登場する。【内部写真】アーチを抜けると…異国のヴィラのよう光差し込む前庭＆中庭も舞台は大阪府東大阪市。住人（アルジ）は、中学生の兄弟を持つ銀行員の母。12年前、キューバ人の元夫と離婚しシングルマザ