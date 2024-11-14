「ERIS/エリス」第43号は11月21日(木)発行。巻頭には、萩原健太の「特別な街、メンフィスでエルヴィスは何を歌ったのか」と、亀渕昭信の「エルヴィスの幽玄」を掲載。 「ERIS/エリス」第43号 「ERIS/エリス」第43号は11月21日(木)発行。巻頭には、萩原健太の「特別な街、メンフィスでエルヴィスは何を歌ったのか」と、亀渕昭信の「エルヴィスの幽玄」を掲載。エルヴィス・プレスリーの初録音からこの夏で70周年に、エル