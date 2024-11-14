俳優の桐谷健太が主演を務めるABEMA連続ドラマ『インフォーマ-闇を生きる獣たち-』（毎週木曜後11：00）の第2話が、きょう14日に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。【場面写真】桐谷健太＆佐野玲於を追い詰める兵頭功海同シリーズは、政治、経済、芸能、裏社会のあらゆる情報に精通し、社会を裏で操る謎の情報屋“インフォーマ”の木原慶次郎（桐谷）と、ペンで権力に立ち向かうという信念を持つ