◇大相撲九州場所5日目（2024年11月14日福岡国際センター）大相撲九州場所は14日、福岡国際センターで5日目の取組が行われた。新大関・大の里（24＝二所ノ関部屋）は西前頭3枚目・熱海富士（22＝伊勢ヶ濱部屋）を押し出し、4勝1敗とした。前日に初黒星を喫した大の里は、全勝中の熱海富士と対戦。押し出しで勝利し、4勝1敗とした。結びの一番では、初日から負けなしの大関・豊昇龍が東前頭2枚目・若隆景を小手投げで下し