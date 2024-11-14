三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）とＫＤＤＩは１４日、共同で出資するインターネット証券会社と銀行の資本関係の見直しを正式に発表した。ＭＵＦＧはネット証券大手「ａｕカブコム証券」を、ＫＤＤＩは「ａｕじぶん銀行」をそれぞれ来年１月に完全子会社化する。金融子会社の資本関係を見直し、互いの注力分野に経営資源を集中させる。ＭＵＦＧ傘下入りに伴い、ａｕカブコム証券は社名を「三菱ＵＦＪｅスマート