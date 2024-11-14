敦賀原発2号機の再稼働に向けた審査不合格決定を受け、福井県幹部と面談する原電の坂井毅志敦賀事業本部長（右）＝14日午前、福井県庁原子力規制委員会が日本原子力発電の敦賀原発2号機（福井県敦賀市）の再稼働に向けた審査不合格を正式に決定したことを受け、原電の坂井毅志敦賀事業本部長が14日、福井県庁と敦賀市役所を訪れて幹部と面談した。「地域の皆さまに心配をかけ深くおわびする」と陳謝し、稼働を目指して再申請する