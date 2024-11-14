立憲民主党は14日、来年夏の参院選に向け総合選挙対策本部の初会合を行い、野田代表は「1人区で野党がどれだけ調整できるかも重要な鍵」と述べた。立憲が立ち上げた参院選の総合選挙対策本部は、衆院選に続き、本部長に野田氏、ナンバー2の本部長代行に小沢一郎衆院議員が就任。初会合で野田氏は、衆院選の結果について「50議席増やすことができたが、比例票はそんなに伸びなかった」として、「一番大きな要因は自民党の敵失だった