俳優中尾明慶（36）が14日、TATRAS（タトラス）銀座店で行われたプレビューイベントに登壇した。ダウンなどを発売するファッションブランド「TATRAS」は16日、銀座に旗艦店をオープンする。新店舗を訪れた中尾は黒のミリタリーコート姿で「もう36歳になったので、こういうのが似合う男になりたい」と話した。「今年1年を漢字1文字で表すなら」と質問されると、「え〜なんも出てこないから（妻の）仲里依紗の“仲”」と笑いを誘った