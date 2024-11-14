全日本空輸（ANA）は、「国内線航空券タイムセール」を11月15日から21日まで実施する。対象方面は北海道・東北・北陸・関西・中部・中四国・九州・沖縄などで、路線と便は限定されている。能登は対象外。旅客施設使用料が別途必要となる。搭乗期間は2025年1月6日から3月29日まで。主な対象路線と片道最低運賃は、東京/羽田発着では大阪/伊丹が7,000円、札幌/千歳が7,700円、広島が8,000円、福岡が8,500円、沖縄/那覇が9,200円など