元ＡＫＢ４８で、タレントの柏木由紀（３３）が１４日、都内で行われた「メイクで見つける可愛いの法則」刊行記念イベントに出席した。自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでもメイク動画が人気を集める柏木は「今まで写真集とかスタイル本を出していたんですけど、いつかはメイク本を出してみたいなと思っていて。今回お話を頂きまして『是非やりたいです』と即答しました」とニッコリ。ＡＫＢ４８の時から自らメイクをしてきた