関西私鉄4社の24年9月中間連結決算関西の大手私鉄4社の2024年9月中間連結決算が14日、出そろった。新型コロナウイルス感染症の5類移行や円安の進行で訪日客を中心に鉄道やホテル、旅行事業の利用が増え、全社が増収だった。近鉄グループホールディングス（HD）、阪急阪神HD、京阪HDの3社は事業別で不動産や国際物流といった非鉄道事業が売り上げの中心となった。近鉄グループHDは売上高に当たる営業収益が前年同期比6.2％増の8