「年収の壁」の見直しを巡り、初会談に臨む（右から）自民党の宮沢税調会長と小野寺政調会長、国民民主党の浜口政調会長と古川税調会長＝14日午後、国会自民、公明両党の税調会長は14日、国民民主党の税調会長と国会内でそれぞれ会談し、年収が103万円を超えると所得税が発生する「年収の壁」解消に向けた税制協議を来週、3党で実施する方針で一致した。国民は所得税の基礎控除などを計178万円に引き上げるよう求める方針で、上