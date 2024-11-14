【15日（金）全国天気】ポイント全国的にスッキリせず関東は午前中に雨南西諸島は大雨に注意気温は高め15日（金）は、全国的にみると、スッキリしない天気となるでしょう。まず、東海や関東は、南海上から北上した雨雲が午前中に通過していきそうです。北海道は北を通過する低気圧の影響で、午前中に雨の降る所があるでしょう。また、西日本は東シナ海でまとまる雨雲がかかり、九州や四国を中心に、雨が降りそうです。そして、沖縄