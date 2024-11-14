12球団合同トライアウトに参加した元日本ハムの陽岱鋼外野手＝ZOZOマリンプロ野球で戦力外となった選手らを対象とした12球団合同トライアウト（入団テスト）が14日、千葉市のZOZOマリンスタジアムで行われ、今季2軍公式戦に参加したオイシックスでプレーした元日本ハムの陽岱鋼外野手ら45人が参加した。シート打撃形式で各投手が打者2人ずつと対戦。陽岱鋼は鋭いスイングを見せ「経験させてもらって良かった」と実感を込めた。