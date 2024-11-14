日本ハンドボール協会は13日、来年1月に行われる第29回男子ハンドボール世界選手権の組み合わせを公式サイトで発表した。日本が戦うグループFは、去年の世界選手権26位のチリ、日本がパリ五輪の予選ラウンドで対戦した2か国、スウェーデン（世界選手権4度の優勝）、スペイン（パリ五輪3位）に日本を加えた4か国で争われる。予選ラウンド上位3チームがメインラウンドへ進出する。男子日本代表はパリ五輪予選ラウンドでヨーロッパ諸