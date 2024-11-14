洋菓子店が襲われ、チョコレート菓子も狙われました。12日、仙台市にある洋菓子店でガラスが割られ、近くには血痕が。その後の取材で、レジの現金約8万円のほか、チョコレート菓子約15点が盗まれていたことが分かりました。警察が犯人の行方を追っています。