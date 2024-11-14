元宮崎県知事の東国原英夫氏（67）が14日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に出演。11日に発足した第2次石破内閣の副大臣26人と政務官28人の顔ぶれに言及した。自民党から、アイドルグループ「おニャン子クラブ」元メンバーの生稲晃子参院議員（56）が初めて政務官に起用され、外務政務官に就任したほか、女性ボーカルグループ「SPEED」メンバーで、昨年の自民党女性局フランス研修でのSNSの投稿で物議を醸した今井絵理