元宮崎県知事の東国原英夫氏（67）が14日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に出演。国民民主党の玉木雄一郎代表が一部週刊誌のウェブ記事で報じられた「元グラビアアイドルとの不倫デート」に謝罪した件の政策への影響について言及した。国民民主党は13日、臨時役員会を開き、玉木代表の不倫問題について、党の倫理規則に基づき倫理委員会にかけ、調査を行うことを決定した。東国原氏は「倫理委員会がどんな処分を出すか