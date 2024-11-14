Hyonhee Shin[ソウル １４日 ロイター] - 韓国最高裁は１４日、元慰安婦を支援する市民団体「日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯（正義連）」前代表の尹美香被告に横領罪で懲役１年６月、執行猶予３年の判決を言い渡した二審判決を支持した。昨年２月の一審では、同被告が団体への寄付金少なくとも１７００万ウォン（１万２００００ドル）を横領したとして、罰金１５００万ウォンの判決が言い渡されたが、補助金の不